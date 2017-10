La nourriture, une "arme de guerre" au Yémen

La nourriture serait l'autre "arme de guerre" utilisée au Yémen, selon l'ONU qui a affirmé dimanche que des millions de civils risquent la famine. "Le Yémen est au bord de la famine, le choléra aggrave une crise alimentaire dramatique et la nourriture est utilisée comme arme de guerre", a déclaré Elisabeth Rasmussen, directrice adjointe du Programme alimentaire mondial des Nations unies, lors d'une conférence sur l'aide au Yémen organisée à Ryad. Le conflit au Yémen, qui oppose les rebelles houthis au gouvernement du président Abd Rabbo Mansour Hadi, a fait plus de 8.650 morts et quelque 58.600 blessés depuis mars 2015, date à laquelle une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite est intervenue contre les Houthis.