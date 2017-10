Exercice conjoint algéro-tunisien au large de Annaba

Le commandement des Forces navales a exécuté conjointement avec l'Armée de mer tunisienne, du 22 au 28 octobre 2017 à Annaba dans la Façade maritime Est, la 4e édition de l'exercice "Morjane 2017", dans le cadre de la concrétisation du programme de coopération militaire bilatérale algéro-tunisien, au titre de l'année 2017, indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale. L'exercice "Morjane2017" a été mené sur trois phases décidées à l'entraînement et à la préparation des activités en mer portant sur des activités tactiques, une coopération aéronavale conjointe de recherche et d'interception d'un navire supposé se livrer à un trafic illicite, en plus d'un exercice de recherche et de sauvetage en mer et l'activation du Centre des opérations militaires conjoint (COMOC), et enfin, la programmation d'exercices de plongée au profit des plongeurs des deux parties, à quai et en mer, précise la même source.