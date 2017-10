Syrie: Raqqa toujours occupée par la coalition

Le ministère syrien des Affaires étrangères a déclaré dimanche que la ville de Raqqa, où le groupe terroriste autoproclamé "Etat Islamique" (EI/Daech) vient d'être vaincu, était toujours occupée par la coalition dirigée par les Etats-Unis et ses alliés des Forces démocratiques syriennes (FDS). Dans un communiqué, le ministère a souligné que Raqqa était toujours une ville occupée, et qu'elle ne serait considérée comme libérée que lorsque l'armée syrienne y aurait pénétré. Le ministère a accusé les Etats-Unis et les FDS, dont les forces terrestres ont expulsé Daech de sa capitale de facto, d'avoir conspiré avec Daech pour pouvoir pénétrer dans la ville, tout en laissant les terroristes se rendre dans d'autres régions de Syrie pour combattre l'armée syrienne.