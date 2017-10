Tchad: démarrage d'un projet pétrolier et gazier inédit

Le président tchadien Idriss Déby Itno a lancé samedi le projet de développement intégré des champs pétroliers, gaziers et de raffinage de Sédigui et Rig Rig, à 350 kilomètres de la capitale. Pour les habitants du Kanem, cette région désertique du nord-ouest du Tchad, c'est la fin d'une longue attente qui aura débuté au début des années 1970. Le projet de Sédigui, initié en 1973 par le consortium Esso-Shell-Chevron pour assurer le ravitaillement en produits pétroliers de l'ex-Société tchadien d'eau et d'électricité (STEE) et ainsi mettre fin à la dépendance extérieure, a connu de nombreuses péripéties. Les réserves prouvées du champ de Sédigui (vaste de près de 30 kilomètres carrés) sont comprises entre 15 et 21 millions de barils de pétrole brut et 7 milliards de mètres cubes de gaz naturel.