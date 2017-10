Somalie: de hauts responsables des services de sécurité limogés

Les chefs de la police et du renseignement somaliens ont été limogés à la suite d'un deuxième attentat terroriste à Mogadiscio qui a fait 23 morts deux semaines après qu'un attentat à la bombe eut tué plus de 300 personnes. Le ministre de l'Information, Abdirahman Osman Yarisow, a confirmé dimanche le limogeage du chef de l'Agence nationale de renseignement, Abdullahi Mohamed Ali "Sanbalolshe", et du chef de la police, Abdihakim Dahir Said. "Le cabinet a décidé de renvoyer le chef du renseignement et le commandant de la police aujourd'hui", a déclaré le ministre de l'Information.