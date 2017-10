Qatar : l'Arabie Saoudite veut changer de régime à Doha

L'émir du Qatar a, lors d'une interview télévisée, accusé dimanche l'Arabie saoudite et ses alliés arabes de vouloir provoquer un "changement de régime" en maintenant leur blocus politique et économique sur son pays. "Ils veulent un changement de régime", a accusé l'émir, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, dans l'émission "60 Minutes" de la chaîne américaine CBS. "L'histoire nous montre et nous apprend qu'ils ont essayé de faire cela auparavant, en 1996, après que mon père est devenu émir. Et ils l'ont montré de manière si évidente au cours des dernières semaines", a dit l'émir.