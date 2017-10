Plus de 3.000 comprimés psychotropes saisis à Alger

Plus de 3.000 comprimés psychotropes ont été saisis récemment par les services de sécurité dans plusieurs affaires distinctes, a indiqué la cellule de communication de la Sûreté de wilaya d'Alger (SWA) qui ajoute que les individus impliqués ont été arrêtés. La police a procédé à l’arrestation de 301 individus pour vente illicite de drogue et de psychotropes et pour port illégal d’armes blanches dont 38 unités ont été saisies. Dans le cadre de l’une de ces affaires, les services de police qui ont mené une opération à Rouiba ont saisi 280 comprimés psychotropes et une somme de 5.000 DA qui étaient en possession d’un employé activant au sein du stade olympique de la ville. La police a aussi découvert dans un sac à main d’une femme 36 comprimés psychotropes.