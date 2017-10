L'Algérie réitère son attachement à l'intégrité de l'Espagne

L'Algérie a réitéré son attachement à l'intégrité et à l'unité du Royaume d'Espagne, a affirmé lundi le Porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif, en réaction aux évènements en cours en Catalogne et à la proclamation unilatérale de l'indépendance par le Parlement catalan. Interrogé sur les évènements en cours en Catalogne et la proclamation unilatérale de l'indépendance par le Parlement catalan, le Porte-parole du MAE a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que l'Algérie "réitère son attachement à l'intégrité et à l'unité du Royaume d'Espagne".