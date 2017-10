Comment mobiliser 40 milliards d'euros pour l'Afrique

Le président du Parlement européen Antonio Tajani a appelé lundi à Tunis à un "plan Marshall" pour l'Afrique, et annoncé son intention de mobiliser 40 milliards d'euros dans le prochain budget européen pour la période 2020-2026. "Avec 40 milliards d'euros et une action encore plus forte de la Banque européenne d'Investissement, il est tout à fait possible de changer le destin de l'Afrique", a-t-il estimé devant le Parlement tunisien, évoquant un "effet levier de 400 milliards pour le développement" du continent. "L'Europe doit choisir un vrai plan Marshall pour l'Afrique, c'est à dire faire des investissements. Ce n'est pas un cadeau", a-t-il ensuite fait valoir devant la presse.