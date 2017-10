Réfugiés syriens : le Liban au bord de la crise

Le Liban est au bord de la crise face à l'afflux de réfugiés syriens, a déclaré lundi le président Michel Aoun. "Le Liban ne peut plus attendre et supporter la souffrance des réfugiés syriens, car cette question pose à présent une menace existentielle", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Il faut trouver une solution politique en Syrie, mais la solution est encore hors d'atteinte", a-t-il déploré. Le communiqué a été publié à la suite de la rencontre entre M. Aoun et une délégation du Parlement européen chargée des relations avec les pays du Machrek (Egypte, Jordanie, Syrie et Liban). La chef de la délégation, Marisa Matias, a remercié M. Aoun pour son accueil et lui a remis un message de la part du président du Parlement européen Antonio Tajani l'invitant à s'exprimer devant le Parlement à Strasbourg.