Le secteur bancaire reste bien capitalisé en Algérie

Le secteur bancaire en Algérie reste bien capitalisé malgré la baisse des prix de pétrole, a indiqué mardi le Fonds monétaire international (FMI) mettant en exergue la résilience du secteur financier face au choc pétrolier. Dans son rapport semestriel sur les perspectives économiques de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan (MOANAP), présenté à Dubaï, le FMI a souligné le maintien de la résilience financière en Algérie face à la chute des prix des hydrocarbures et la bonne tenue du secteur bancaire. "Les banques dans la région du Conseil de coopération du Golfe et en Algérie restent bien capitalisées, avec des ratios de fonds propres généralement bien supérieurs au minimum réglementaire, et rentables", a noté le Fonds dans ce rapport.