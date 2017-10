Rare rencontre ministérielle israélo-palestinienne

De hauts dirigeants israéliens et palestiniens se sont rencontrés à Ramallah, en Cisjordanie occupée, au moment où les Etats-Unis tentent de relancer un processus de paix moribond, ont indiqué lundi des responsables. Le Premier ministre palestinien Rami Hamdallah, le ministre israélien des Finances Moshe Kahlon et le général israélien Yoav Mordechaï se sont rencontrés dimanche soir à Ramallah, a écrit sur Twitter l'émissaire du président américain Donald Trump pour le Proche-Orient. "Importants progrès la nuit dernière entre les parties israéliennes et palestiniennes", a tweeté Jason Greenblatt.