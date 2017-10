France : la loi antiterroriste entre en vigueur

La loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, promulguée lundi par le chef d’Etat français Emmanuel Macron, entre en vigueur mardi à minuit après sa publication au Journal Officiel, mettant ainsi fin au régime de l’état d’urgence qui a duré presque deux ans. La situation sécuritaire critique, depuis les attentats de 2015, et la menace terroriste durable et très élevée selon les autorités du pays, ont conduit les gouvernements successifs à le proroger à plusieurs reprises l’état d’urgence. Selon les chiffres fournis par le ministère de l’Intérieur, il y a eu 10 attentats (réussis ou échoués) en France depuis le début de l’année 2017, et 13 projets d’attentats déjoués.