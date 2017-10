Libye: au moins 12 morts dans une frappe aérienne sur Derna

Au moins douze personnes ont été tuées lundi soir dans une frappe aérienne d'origine indéterminée à Derna, dans l'est de la Libye, a indiqué mardi une source médicale. La plupart des victimes décédées, dont des femmes et des enfants, sont de la même famille, a précisé la source à l'hôpital al-Harich citée par des médias libyens. Selon la même source, l'hôpital a accueilli cinq blessés, dont deux sont dans un état comateux et trois autres souffrant de brûlures du deuxième degré, qui ont été transférés vers le bloc opératoire.