Une Algérienne gravit l'Everest

Ayant pris son courage à deux mains, Imene Aït Oumeziane a réussi le défi d'atteindre le camp de base népalais du mont de l'Everest culminant à 5364 mètres d'altitude, avant de brandir avec "fierté" l'emblème national. Cadre au sein d'une entreprise, Imene Aït Oumeziane est devenue la première femme algérienne à réaliser un tel exploit, trois ans après que l'idée de faire le grand pas lui a germé dans l'esprit. "Je suis une personne avide de réaliser ses rêves et pleine d'ambitions. J'ai pris mon courage à deux mains et je me suis préparée pour réaliser ce défi. Un matin, je me suis réveillée et je me suis dit +Pourquoi pas l'Everest?+ C'est à partir de cet instant que le projet a pris forme", a-t-elle indiqué.