France : cinq personnes retrouvées mortes dans une même maison

Cinq personnes ont été retrouvées mortes ce mardi dans une maison située dans le département français de l'Aisne, a rapporté la presse française. Il s'agit d'un couple et de trois enfants, a rapporté la chaîne de télévision française France 3, précisant que tous seraient morts par arme à feu. Le couple, des éleveurs de bétail , était âgé de 50 à 60 ans, et leurs enfants de 14, 18 et 20 ans, a précisé la même source.