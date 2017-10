Adrar : premiers essais gaziers du projet Reggane

Le président directeur général du groupe Sonatrach, Abdelmoumene Ould Kaddour a supervisé mardi les premiers essais techniques gaziers du projet Reggane Une présentation sur le projet, développé avec des partenaires étrangers pour un investissement de plus de 2 milliards DA, a été faite au premier responsable de Sonatrach. Le complexe gazier du projet Reggane, qui, une fois opérationnel, devra produire quelque 8,244 millions m3/jour de gaz et 148 barils/ jour de condensat, est actuellement à 95,3% d’avancement de ses travaux confiés au groupe Petrofac (EAU) et devra être livré avant la fin de 2017, a-t-on fait savoir. Ceci permettra ensuite d’entamer les exportations de gaz à partir de ce complexe qui exploitera 10 puits du champ gazier de la région dans une première étape, a-t-on signalé.