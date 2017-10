Le pétrole ouvre en baisse à New York

Le prix du pétrole new-yorkais, qui avait clôturé lundi à son plus haut niveau en huit mois, perdait un peu de son élan à l'ouverture mardi avant les chiffres hebdomadaires sur les niveaux de stocks de produits pétroliers aux Etats-Unis. Le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison en décembre, référence américaine du brut, cédait 9 cents et s'échangeait à 54,06 dollars sur le New York Mercantile Exchange. Les cours du brut ont nettement profité au cours des dernières séances dans la perspective d'un prolongement de l'accord par lequel l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s'est engagé fin 2016, avec d'autres producteurs, à limiter sa production pour limiter l'offre sur le marché mondial et ainsi tenter de redresser les prix.