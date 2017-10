Le Nigeria redéploie des troupes contre Boko Haram

Le Nigeria a redéployé des troupes dans la région du lac Tchad pour essayer d'éliminer les derniers éléments du groupe terroriste Boko Haram, a déclaré mardi le chef des forces armées Tukur Buratai. Ce contingent devrait opérer dans les îles du lac Tchad et les zones environnantes, a précisé M. Buratai. Les derniers éléments de Boko Haram, "qui vivent en fait dans les zones frontalières avec nos pays voisins, doivent être convenablement identifiés et éliminés dans un effort conjoint", a confié à la presse le chef de l'armée. En dépit de la forte présence des forces de sécurité multinationales des pays du Bassin du lac Tchad, dont le Tchad et le Cameroun, Boko Haram continue à tuer aveuglement dans la région.