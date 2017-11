Huit morts dans attaque à la voiture-belier à New York:

Au moins huit personnes ont été tuées et onze autres blessées lorsque le chauffeur d'une camionnette a fauché des cyclistes et passants mardi dans le sud de Manhattan, à New York, ont indiqué les autorités américaines, évoquant un "acte de terrorisme". Un précédant bilan donné par les médias faisait état de six morts et plusieurs blessés. C'est la première fois depuis le 11 septembre 2001 qu'un attentat fait des morts à New York. "Sur la base des informations immédiatement disponibles, c'était un acte de terrorisme, un acte de terrorisme particulièrement lâche qui visait des civils innocents", a déclaré le maire démocrate Bill de Blasio lors d'une conférence de presse sur les lieux de l'attaque, au sud-ouest de Manhattan, non loin du mémorial érigé en mémoire des victimes du 11-Septembre.