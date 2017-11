La Corée du sud ne développera pas l'arme nucléaire

Le président sud-coréen Moon Jae-In a souligné mercredi que son pays ne développera pas et ne possèdera pas d'armements nucléaires. "Les efforts de la Corée du Nord pour devenir un Etat nucléaire ne peuvent être acceptés ou tolérés", a affirmé le président dans un discours au Parlement. "Nous n'allons pas développer ou posséder (des armes) nucléaires", a-t-il précisé devant les députés. La Corée du Nord a mené en septembre son sixième essai nucléaire, le plus puissant à ce jour. Les médias sud-coréens et l'opposition ont réclamé le redéploiement des armes nucléaires tactiques américaines qui avaient été retirées de la péninsule dans les années 1990.