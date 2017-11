Mali : six personne tuées dans une embuscade visant un député

Six personnes ont été tuées mardi dans une embuscade visant le convoi d'un député malien dans le centre du pays, ont indiqué des sources militaires et policière. L'attaque visant le député Abdrahamane Niang, qui préside aussi la Haute cour de justice du Mali, s'est produite entre les localités de Dia et de Diaffarabé, dans la région de Mopti (centre), selon une source militaire. "Le député est sain et sauf, ainsi que son épouse et ses deux gardes du corps. Mais son chauffeur civil a été tué" par les assaillants, a assuré une source policière locale qui a ajouté que "cinq militaires d'une escorte qui allait porter assistance au député ont été tués. Leur véhicule a sauté sur une mine".