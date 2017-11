L’ex président catalan convoqué par la justice espagnole

Carles Puigdemont, le président indépendantiste catalan destitué par Madrid, est convoqué par la justice espagnole, mais il demande depuis Bruxelles, où il s'est installé, la garantie d'un procès impartial avant tout retour en Espagne. La justice espagnole a convoqué mardi M. Puigdemont et treize de ses "ministres", qui sont appelés à comparaître jeudi et vendredi en vue de leur inculpation. Une juge d'instruction de l'Audience nationale, juridiction siégeant à Madrid et chargée des affaires complexes, a été saisie lundi par le parquet, qui a requis des poursuites notamment pour rébellion et sédition, chefs passibles respectivement d'un maximum de 30 et 15 ans de prison.