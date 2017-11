Pour Pyongyang, Donald Trump est "mentalement dérangé"

La Corée du Nord a accusé le président américain Donald Trump d'être "irrémédiablement dérangé mentalement", une attaque très personnelle avant sa première visite en Asie en tant que chef d'Etat dans un contexte de tensions autour des ambitions nucléaires nord-coréennes. M. Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un ont échangé insultes et menaces belliqueuses ces derniers mois, ravivant les craintes de conflit sur la péninsule. Le chef de la Maison Blanche a menacé de déchaîner sur Pyongyang "le feu et la colère", déclarant à l'Assemblée générale de l'ONU que Washington "détruirait totalement la Corée du Nord" s'il était amené à se défendre ou à défendre ses alliés.