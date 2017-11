Tunisie: deux policiers attaqués au couteau

Deux policiers tunisiens ont été victimes d'une attaque au couteau mercredi devant le Parlement par un homme armé et l'un d'eux est grièvement blessé, a annoncé le ministère de l'Intérieur tunisien. "Un homme a attaqué au couteau deux policiers. L'un a été touché au front, l'autre au cou et (ce dernier) est en soins intensifs", a dit le porte-parole du ministère, Yasser Mesbah. L'assaillant a été arrêté. Il a avoué, selon les informations préliminaires, avoir adopté la pensée takfiriste (extrémiste, ndlr) il y a trois ans et considérer les membres des forces de l'ordre comme des +tawaghit+ (tyrans)", a affirmé le ministère dans un communiqué.