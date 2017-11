La croissance du crédit bancaire en baisse au Maroc

Le rythme de croissance du crédit bancaire a ralenti à 4,5% en septembre 2017 après 5,1% un an auparavant, avec une quasi-stabilisation de la progression des concours au secteur non financiers à 4,3%, indique Bank Al-Maghrib (BAM). L'évolution du crédit bancaire reflète la décélération de l’ensemble de ses composantes, à l’exception des facilités de trésorerie qui ont vu leur baisse s’atténuer à 3% après 3,4%, explique BAM dans une note relative aux indicateurs clés des statistiques monétaires du mois de septembre 2017, notant que le taux de progression des prêts à l’équipement est revenu de 13,5% à 12,1% et celui des crédits à l’immobilier de 3,7%% à 3,4%.