Accidents de la route: plus de 2800 décès en 9 mois

Plus de 2.800 personnes sont décédées dans plus de 19500 accidents de la route survenus lors des neufs premiers mois de l'année en cours au niveau national, a indiqué un bilan du Centre national de prévention et de sécurité routières (CNPSR). L'Algérie a enregistré, lors des premiers neuf mois de l'année en cours, 19559 accidents de la route ayant fait 2.2827 morts et 28.647 blessés. Par rapport à la même période de l'année dernière, le nombre des accidents a connu une baisse de -14,78%, outre le nombre des morts (-10,65%) et celui des blessés de (-19,51%), ajoute la même source.