RDC: appel à la grève général largement suivi à Bukavu

Le mouvement de grève générale lancé par l'opposition et la société civile à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, pour exiger des élections a été largement observé mercredi, a constaté un correspondant de l'AFP. La radio française RFI était de nouveau captée à la mi-journée après près de 9 heures de coupure pour des raisons "logistiques", selon un responsable congolais. Les banques, stations services et autres commerces étaient fermés à Bukavu, capitale de la province du Sud-Kivu. Les rares élèves qui s'étaient rendus à l'école ont été renvoyés, tandis que des agents de la police anti-émeutes étaient positionnés dans différents points de la ville.