Plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes

Plus de la moitié de la population mondiale, soit 4 milliards de personnes, vit dans les zones urbaines, a indiqué l'Organisation des Nations Unies (ONU) sur son site web. "Alors que plus de la moitié de la population mondiale vit dans des zones urbaines, nous devons repenser comment nous voulons gouverner nos villes de manière plus innovante", a déclaré le directeur exécutif d'ONU-Habitat, Joan Clos, à l'occasion de la Journée mondiale des villes. L'ONU estime que les modèles traditionnels de gouvernance urbaine ne suffiront pas à réaliser le développement durable des villes prévu dans le Programme de développement durable à l'horizon 2030.