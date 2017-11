Des bombardiers russes pilonnent des cibles Daech en Syrie

Six bombardiers russes à longue portée ont détruit des bastions et arsenaux du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) dans l'est de la Syrie, a annoncé mercredi le ministère russe de la Défense. Les cibles se trouvaient près de la ville d'Abu Kamal proche de la frontière entre la Syrie et l'Irak, l'un des derniers bastions de l'EI en Syrie, selon la même source. "Les appareils de combat sont retournés à leur base en toute sécurité après avoir accompli la mission", a précisé le ministère russe de la Défense dans un communiqué.