88 trafiquants de drogue arrêtés au mois d’octobre

Les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) ont arrêté, en octobre, 88 trafiquants de drogue et saisi 24,458 quintaux de kif traité et 75.392 psychotropes". Selon le bilan opérationnel de l'ANP, 88 trafiquants de drogue ont été arrêtés et 24,458 quintaux de kif traité, 75.392 comprimés psychotropes et 100 g de cocaïne saisis. Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, les détachements de l`ANP ont interpellé, durant la même période, 1.902 migrants clandestins et 180 contrebandiers. 165.734 litres de carburant, 1.003 tonnes de denrées alimentaires et 2.322 unités de produits pyrotechniques ont été saisis. 30 marteaux piqueurs, 45 groupes électrogènes et 26 détecteurs de métaux ont été récupérés.