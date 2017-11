LE HCR appelle à s'attaquer aux causes du problème des réfugiés

Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) Filippo Grandi a exhorté jeudi le Conseil de sécurité de l'ONU à s'attaquer aux causes des conflits qui déracinent des gens à travers le monde. S'exprimant devant le Conseil de sécurité, M. Grandi a présenté la dure réalité à laquelle est confrontée aujourd'hui la communauté internationale, avec de nouvelles crises majeures qui entraînent des déplacements massifs dans pratiquement toutes les régions du monde. Il a invité le Conseil de sécurité à soutenir les mesures destinées à traiter les causes des conflits. A cette occasion, il a insisté sur la nécessité de lutter contre le trafic d'êtres humains et de soutenir la protection des personnes déplacées tout en poursuivant la recherche des solutions aux conflits.