L'Espagne a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Puigdemont

Un mandat d'arrêt européen a été émis par une juge espagnole à l'encontre du président catalan destitué par Madrid, Carles Puigdemont, a déclaré son avocat belge à la télévision flamande jeudi. "Mon client vient de me dire que (le mandat d'arrêt) a été émis à l'encontre du président et de quatre ministres qui se trouvent en Belgique", a déclaré Me Paul Bekaert à la chaîne VRT. "Cela signifie dans la pratique que la justice espagnole va maintenant envoyer une demande d'extradition au parquet fédéral de Bruxelles", a-t-il ajouté.