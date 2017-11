Certification INSARAG/ONU pour la Protection civile algérienne

La Protection civile algérienne a obtenu jeudi soir la certification aux normes internationales INSARAG (Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage) en zones urbaines sous l'égide des Nations Unies. Cette distinction a été remise au Directeur général de la protection civile, le Colonel Mustapha El-Habiri par le secrétaire général du groupe consultatif international de recherche et de sauvetage en zones urbaines (INSARAG), Winston Chang lors d'une cérémonie organisée au sein de l'Unité nationale d'instruction et d'intervention de Dar el Beida (Alger) et ce en présence de l'équipe internationale de cet organisme et des cadres de la direction générale de la Protection civile.