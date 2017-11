Attaque chimique: Moscou veut "geler" le rapport de l'ONU

La Russie a soumis jeudi au Conseil de sécurité un projet de résolution autorisant les experts en armes chimiques mandatés par l'ONU à poursuivre leurs enquêtes en Syrie à condition de revoir leur rapport qui concluait à l'implication de Damas dans l'attaque de Khan Cheikhoun. Le mandat des experts de l'ONU et de l'OIAC (Organisation pour l'interdiction des armes chimiques) arrive à échéance le 16 novembre et sa prolongation a donné lieu à un affrontement entre les Etats-Unis et la Russie. Moscou a mis son veto à une résolution proposée par Washington, avant la publication du rapport sur Khan Cheikhoun, qui prolongeait ce mandat d'un an. Dans le projet de résolution russe diffusé aux 15 membres du Conseil de sécurité, le mandat ne serait prolongé que pour six mois, éventuellement renouvelables.