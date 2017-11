FAO: baisse des prix des produits alimentaires en octobre

Les prix mondiaux des produits alimentaires ont baissé en octobre à cause de la chute des prix des produits laitiers et ont donc diminué de 27% par rapport à leur niveau record atteint début 2011, a indiqué jeudi l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), cité par l'ONU dans un communiqué publié jeudi sur son site officiel. L'Indice FAO des prix des produits alimentaires affichait une moyenne de 176,4 points en octobre, soit une baisse de 1,3% depuis septembre mais une hausse de 2,5% par rapport à l'année dernière. Mais les prix des produits alimentaires ont baissé de 4,2% pendant le mois, et chute donc pour la première fois depuis mai. Une diminution qui n'est pas étrangère aux cotations internationales du beurre et du lait entier en poudre qui ont diminué en octobre.