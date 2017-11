Tirs à l'arme à feu dans un quartier touristique de Marrakech

Une attaque à l'arme à feu survenue jeudi soir dans un quartier touristique de la ville de Marrakech au Maroc a fait un mort et deux blessés, ont rapporté vendredi plusieurs médias. Six personnes sont présumées impliquées dans cette attaque à l'aide d'une arme à feu, ayant ciblé un café du quartier hivernage à Marrakech, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale du royaume. Deux individus cagoulés avaient tiré sur un homme dans le café de cette principale ville touristique du royaume. L'homme, touché à la tête, est mort sur le coup, et deux personnes avaient été blessées par des éclats de balles.