Une Américaine arrêtée au Zimbabwe

Une citoyenne américaine a été arrêtée vendredi au Zimbabwe pour avoir apparemment comparé sur les réseaux sociaux le président du pays Robert Mugabe à un "lutin dont la femme et le fils ont acheté une Rolls-Royce", a rapporté un groupe d'avocats. Cette Américaine travaillant pour la télévision privée Magamba TV a été interpellée vendredi matin à son domicile de Harare et placée en garde à vue au commissariat central de la capitale, a affirmé l'Association des avocats du Zimbabwe pour les droits de l'Homme (ZLHR), dans un communiqué. Selon l'ONG, elle a été arrêtée pour avoir "publié un tweet sur son compte lors du récent festival Shoko qui fait référence à un certain lutin dont la femme et le fils ont acheté une Rolls-Royce".