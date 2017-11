La Russie renforce ses infrastructures militaires en Arctique

La Russie a renforcé ses infrastructures militaires dans l'Arctique et va y déployer de nouveaux systèmes de défense antiaérienne, a annoncé vendredi le commandant de la flotte du Nord, cité par l'agence de presse Interfax. "Toutes les îles de l'Arctique où se trouvent des bases de la flotte du Nord ont été équipées de nouveaux aérodromes pouvant fonctionner en toute saison et en mesure d'accueillir tout type d'avions", a déclaré le vice-amiral Nikolaï Ievmenov. "Nous sommes en train de mettre en place un système de surveillance dans les airs et en mer de la région du Passage du Nord-Est et de nous assurer un contrôle complet de l'espace aérien dans notre zone de contrôle dans l'Arctique", s'est-il félicité, selon Interfax.