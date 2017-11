La crise en Catalogne inquiète la Banque d’Espagne

La Banque d'Espagne met en garde contre les terribles conséquences économiques que les tensions politiques en Catalogne peuvent avoir si elles persistent à moyen terme, indique-telle dans son rapport sur la stabilité financière en Espagne. Cette institution estime que l’économie espagnole pourrait perdre en raison de la crise catalane entre 0,3 et 2,5 points de PIB en deux ans, et jusqu’à 60 pc de la croissance prévue pour les années 2018 et 2019 pourrait s’évaporer et la Catalogne risque d’aller directement vers la récession, souligne la même source.