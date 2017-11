92 morts durant la durée de l’état d’urgence en France

Il y a eu au total 92 morts dans cinq attentats perpétrés en France durant les 23 mois de l’état d’urgence qui a pris fin le 1er novembre, selon un bilan du ministère de l’Intérieur publié vendredi. Le bilan cite 13 tentatives d'attentat, dont certaines ont fait des blessés, qui ont été menées et 32 attentats déjoués. Depuis le début de l’année 2017, deux attentats ont conduit au décès de 3 victimes (Champs-Elysées et Marseille) et 8 tentatives ont été recensées, faisant 9 blessés. L’état d’urgence, instauré au lendemain des attentats de Paris de Saint-Denis, le 13 novembre 2015, a été remplacé par une nouvelle loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, après que sa durée eut été prolongée six fois.