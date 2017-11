Lutte contre la coca: l'ONU débloque une aide pour la Colombie

L'ONU débloquera 270 millions d'euros pour aider la Colombie à l'éradication et la reconversion des plantations de coca, en application du plan de paix signé avec les FARC. L'accord a été signé vendredi à Vienne est qualifié "d'historique" par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), dont le siège se trouve dans la capitale autrichienne. "Il s'agit d'une opportunité unique d'endiguer la culture de coca en Colombie et d'aider les cultivateurs à se tourner vers des alternatives de développement", a estimé le directeur de l'ONUDC, Yury Fedotov, dans un communiqué.