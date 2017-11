USA: les énergies propres en plein essor

Cinq mois après l'annonce du retrait américain de l'accord de Paris, Donald Trump continue à détricoter les mesures de son prédécesseur Barack Obama pour lutter contre le réchauffement, sans freiner pour autant l'essor des énergies propres et la mobilisation d'une "autre Amérique" contre le changement climatique. Les actions du président Donald Trump "vont au-delà du retrait de l'accord de Paris sur le climat en s'attaquant au rôle du gouvernement pour faire avancer le pays vers un futur énergétique propre", juge Alden Meyer, directeur de la stratégie à l'ONG scientifique "Union of Concerned Scientists". "L'administration Trump essaye de faire pencher la balance en faveur du charbon et d'autres sources d'énergie fossile tout en s'efforçant de freiner la pénétration des technologies énergétiques propres", ajoute-t-il.