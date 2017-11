Un important gisement de pétrole découvert au Mexique

Le président du Mexique Enrique Peña Nieto a annoncé vendredi la découverte d'un "important" gisement de pétrole et de gaz dans l'Etat de Veracruz, dans l'est du pays. Lors d'une réunion publique, M. Peña Nieto a expliqué que ce gisement renfermerait des réserves estimées à 1,5 milliard de barils de pétrole brut et serait la découverte "la plus importante des quinze dernières années" onshore (sur terre) pour l'entreprise publique Pemex. Cette découverte intervient alors que la production du géant pétrolier a baissé au troisième trimestre à 1,8 million de barils par jour, soit un recul de 12% par rapport au niveau de la même période de 2016.