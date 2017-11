Pakistan : une dizaine de morts dans des accidents liés au smog

Au moins dix personnes ont trouvé la mort et près d'une trentaine d'autres ont été blessées au cours des deux derniers jours lors des accidents liés au smog dans la province pakistanaise du Pendjab (est), ont rapporté vendredi les médias locaux. Parmi les victimes il y avait trois écoliers qui se rendaient à l'école et cinq membres d'une famille et des motocyclistes dans plusieurs districts de la province, a indiqué Dunya News. Le Punjab a été recouvert d'une épaisse couche de smog, à cause de laquelle le niveau de visibilité est très bas à certains endroits.