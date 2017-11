Afghanistan : neuf talibans tués par l'armée

Au moins neuf talibans ont été tués et 13 autres blessés dans une opération de l'armée afghane dans la province de Kondoz, dans le nord de l'Afghanistan, ont rapporté samedi les médias locaux. Les troupes de l'armée afghane et de l'OTAN ont attaqué des bases talibanes vendredi soir dans le district agité de Khan Abad, tuant neuf personnes et blessant 13 autres, dont deux commandants. Selon des sources non officielles, plusieurs civils ont aussi été blessés dans les combats dans la nuit de vendredi à samedi à Khan Abad. Mohammad Nayeem Mangal, médecin de l'hôpital provincial, a déclaré que cinq civils blessés, dont un enfant, avaient été admis dans son établissement samedi matin.