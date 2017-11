Rencontre "informelle" des chefs de la diplomatie turque et allemande

Les ministres turc et allemand des Affaires étrangères ont discuté samedi des "questions difficiles" à l'origine des tensions entre Ankara et Berlin, lors d'une rencontre "informelle" dans le sud de la Turquie, ont-ils indiqué sur Twitter. "J'ai rencontré informellement mon homologue Sigmar Gabriel à Antalya pour discuter des relations bilatérales, y compris des questions difficiles et de nos attentes respectives", a indiqué le Turc Mevlüt Cavusoglu dans un tweet. Sur son compte Twitter, le ministère allemand des Affaires étrangères a confirmé en des termes similaires la tenue de cette rencontre, postant une photo des deux hommes en tenue décontractée.