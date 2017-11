Turquie : plus de 300 migrants illégaux arrêtés

Les forces de sécurité turques ont intercepté au nord-ouest du pays plus de 300 candidats à l'immigration clandestine qui tentaient de rejoindre l’île grecque de Lesbos via la mer Egée, ont annoncé samedi les autorités. Un total de 305 migrants d’origine syrienne, pakistanaise et afghane ont été interpellés dans la région du détroit des Dardanelles (province de Canakkale), a annoncé, samedi les services de police, ajoutant que dix présumés organisateurs de ce trafic d’êtres humains ont été également arrêtées lors de cette opération. Quelque 251 migrants illégaux ont été interceptés, mercredi dernier, à Edirne, une province frontalière de la Grèce et de la Bulgarie.