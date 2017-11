Le HCR appelle à garantir à tous le même droit à la nationalité

Un nouveau rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) alerte sur la discrimination, l'exclusion et la persécution que subissent au quotidien les minorités apatrides dans le monde et appelle à une action immédiate pour garantir à tous le même droit à la nationalité. Selon le rapport, plus de 75% des populations apatrides connues dans le monde appartiennent à des groupes minoritaires. Si rien n'est fait, leur marginalisation persistante peut être source de ressentiment, alimenter la peur et, dans les cas les plus extrêmes, conduire à l'instabilité, à l'insécurité et à des déplacements de populations.