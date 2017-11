Messahel au Forum de Sir Bani Yas à Abou Dhabi

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, prend part au Forum de Sir Bani Yas qu'organisent les Emirat Arabes Unis à Abou Dhabi du 3 au 5 novembre. Ce Forum organisé autour de problématiques liées à la paix et à la sécurité internationales, regroupe plusieurs ministres des Affaires étrangères, de hauts responsables d'organisations régionales et internationales ainsi que de nombreuses personnalités de renommée mondiale et d'experts internationaux en la matière.